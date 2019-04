Die Lobby der Immobilienmakler macht Front gegen den Plan der Justizministerin, dass der Hausverkäufer die Courtage allein zahlt. Dabei arbeiten Anbieter längst nach dem Prinzip - mit Erfolg.

In das weiße Haus mit dem schmalen Zierbalkon hatten sich Stefan Scheuerle und seine Frau "sofort verliebt". 2012 erwarb der damalige Huawei-Manager die Stadtvilla in Viersen westlich von Düsseldorf. 2018 lockte ihn allerdings das Start-up Sensorberg nach Berlin.

Deshalb startete er den Verkauf des Eigenheims. Was er nicht erwartet hatte: Makler Walter Schmitz und sein Partner Michael Camps rieten, die Courtage in Höhe von sieben Prozent allein zu zahlen, anstatt sie wie in Nordrhein-Westfalen üblich mit dem Käufer zu teilen. Scheuerle folgte der Empfehlung - und ist heute froh darüber.

Ginge es nach den großen Maklerverbänden, dürfte es das Geschäft gar nicht geben. Massiv laufen der Immobilienverband Deutschland (IVD) und die Regionalverbände des Rings Deutscher Makler (RDM) Sturm gegen einen Gesetzentwurf, den Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) kürzlich vorgelegt hat. Die Sozialdemokratin möchte das 2012 für Vermietungen eingeführte Bestellerprinzip, wonach nur der Eigentümer den von ihm beauftragten Makler bezahlt, auf Immobilienverkäufe ausweiten.

Noch bremsen CDU-geführte Ministerien den Vorstoß. Was allerdings nicht heißt, dass er nicht doch noch Gesetz wird. Denn hinter vorgehaltener Hand verstehen auch viele Unionspolitiker nicht, warum ihre Parteien eigentlich gegen die Änderung sind.

Kompromisslose Linie

Dass sie etwas vertritt, was langfristig kaum zu verhindern sein dürfte, ahnt auch die Maklerbranche. Entsprechend fährt sie schwerste Geschütze auf: Der IVD lehnt "das Bestellerprinzip für Kaufimmobilien grundlegend ab". "Wir werden keinen Kompromiss eingehen", so die Kampfansage des RDM-Landesverbands Berlin-Brandenburg.

Beide Verbände drohen sogar mit einer Verfassungsklage. Ein Gutachten der Kanzlei Bub Gauweiler & Partner soll helfen, ...

