In einer Zeit, in der die Menschen das Gefühl haben, dass die Erde aus ihren Angeln gehoben wird, ist das Interview mit Renate Lilge-Stodieck Balsam für unsere Seele. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin und Mitbegründerin der Epoch Times. Vor Kurzem erschien ihr Weisheitsbuch "Sein - Die Kunst des Annehmens", wofür ich wegen der Tiefe dieses Buches das Vorwort geschrieben habe. In dem Interview ...

