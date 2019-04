An den Märkten herrscht in den kommenden Wochen wieder Bewegung. Viele Unternehmen stellen ihre Bilanzen vor - und es drohen stärkere Ausschläge.

Trotz Osterfeiertagen und Ferienzeit - langweilig wurde es in der vergangenen Woche an den Aktienbörsen nicht. Dafür sorgten Unternehmen wie Bayer, Nokia und Puma mit ihren Quartalszahlen, Continental und Wirecard mit der Vorstellung ihrer Jahresbilanzen und nicht zuletzt Deutsche Bank und Commerzbank mit der Absage ihrer Fusion.

Temporeich dürfte es auch in der kommenden Woche weitergehen: Zahlreiche Unternehmen stellen ihre Quartalsergebnisse vor, Anleger erhalten frische Indikatoren zur Konjunktur und die amerikanischen Notenbanker treffen sich zum Zinsentscheid.

Nach Ansicht von Finanzexperten könnte es in den kommenden Wochen an den Börsen zu stärkeren Schwankungen kommen. "Im Mai wird der Puls der Märkte steigen", sagt Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Schon in der neuen Handelswoche dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten "mit der anstehenden Welle an Konjunktur- und Unternehmenszahlen" zunehmen.

Der Mai ist ein für Rückschläge gefürchteter Börsenmonat, und es stehen bald wichtige Ereignisse an: Neben der Wahl des Europaparlaments am 26. Mai seien auch Weichenstellungen in den Handelskonflikten zwischen den USA und China sowie der EU zu erwarten, so Greil.

In der vergangenen Woche haben sich die Kurse der Leitindizes unterm Strich nur wenig bewegt. Der Dax verzeichnete auf Wochensicht ein Plus von 0,8 Prozent und ging am Freitag bei 12.315 Punkten aus dem Handel. Der europäische Index Euro Stoxx 50 schloss nahezu unverändert bei 3500 Punkten. Ähnlich beim Dow Jones in den USA, der Index schloss am Freitag bei 26.543 Punkten.

Seit Jahresbeginn ging es an den Aktienmärkten jedoch stetig bergauf. Der Dax hat knapp 18 Prozent zugelegt. Commerzbank-Analyst Markus Wallner schreibt das dem Verzicht der US-Notenbank Fed auf weitere Zinserhöhungen und dem Abflauen ...

