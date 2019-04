Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will der Ausbildung und der beruflichen Fortbildung "in nächster Zukunft einen kräftigen Schub geben". Sie wolle die Berufsorientierung an den Schulen ausbauen und eine "Erhöhung des Zuschusses für Meisterprüfungs-Vorbereitungskurse", sagte Karliczek der "Bild am Sonntag".



Dem Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, geht das nicht weit genug: "Politik und Gesellschaft haben jahrelang nur für eine akademische Laufbahn geworben und so getan, als drohte jedem, der nicht studiert, ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Abstieg." Er fordere eine verpflichtende Berufsorientierung. "Außerdem muss der Werkunterricht zum festen Bestandteil des Lehrplans an Schulen werden, insbesondere an Gymnasien", so Schwannecke weiter.