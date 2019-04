Die Deutsche Bahn will ihre britische Auslandstochter Arriva verkaufen. Doch Betriebsprobleme und sinkende Fahrgastzahlen im Heimatmarkt wirken bis heute nach - und könnten den Preis für das Nahverkehrsunternehmen drücken.

Der Wechsel eines Bahnbetreibers interessiert meist nicht mal die Lokalzeitung. In Cardiff war die Nachricht ein Ereignis. Und löste einen Feiertag aus. Pendler der walisischen Küstenstadt riefen im Oktober 2018 über Facebook zur Good-bye-Party auf: "Celebrate the end of Arriva", so das viel begrüßte Motto. Die britische Tochter der Deutschen Bahn hatte monatelang für Frust bei Vielfahrern gesorgt. Die Züge waren voll, kamen zu spät oder auch gar nicht. Im Herbst 2018 übergab Arriva den Betrieb der Regionalzüge an den französischen Konkurrenten Keolis. Und Cardiff jubelte.

Arriva ist eigentlich eine Perle im Portfolio der Deutschen Bahn: steigende Umsätze im Ausland, passable Renditen, professionelles Management. Doch Betriebsprobleme ausgerechnet im Heimatmarkt und sinkende Fahrgastzahlen haben 2018 die Ergebnisse des Betreibers von Bahnen und Bussen belastet. Für die Deutsche Bahn könnte das alles teure Folgen haben. Sie will Arriva in den kommenden Monaten meistbietend verkaufen. Und wird nun auf der Zielgeraden von schwachen Zahlen aus Großbritannien eingeholt. Der Staatskonzern könnte weit weniger für das angebliche Filetstück erlösen als bislang angenommen. Er braucht das Geld dringend, um seine Schulden zu drücken.

Verkauf oder Börsengang

Für die Deutsche Bahn ist der Brexit in eigener Sache ausgemacht. Nur wie, ist genauso offen wie der politische Austritt Großbritanniens aus der EU. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im März beauftragt, Modelle für einen Ausstieg aus Arriva auszuloten. Seit einigen Tagen sucht der Vorstand nun nach einem Weg, maximal viel Geld einzutreiben. Bis Anfang Mai können Investoren ihr Interesse offiziell anmelden.

Drei Optionen sind im Gespräch. Am liebsten würde die Bahn Arriva als Ganzes verkaufen. Die Chancen sind minimal, weil Investoren nicht an jeder Einheit Interesse haben dürften. Stattdessen könnte die Bahn Arriva in zwei Paketen veräußern, nämlich zum einen das Bus- und Bahngeschäft in Großbritannien und zum anderen jenes in Kontinentaleuropa. Für beide Teile soll es Interessenten geben, sowohl aus der Branche als auch von Finanzinvestoren. Außerdem gibt es eine Rückfalloption: ein Börsengang. Finanzchef Alexander Doll, früher Deutschlandchef der Barclays Bank, steuert den Prozess. Die Citigroup und die Deutsche Bank sind eingeschaltet. Angeblich, so ist aus Branchenkreisen zu hören, hofft die Bahn auf mehr als drei Milliarden Euro.

Doch Probleme in Großbritannien machen hinter der Zahl auf dem Preisschild ein Fragezeichen. Das größte Desaster erlebte die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr bei Arriva Rail North, dem Betreiber der Regionalbahn Northern in Nordengland. Tausende Züge fielen aus, weil Dieselloks und Fahrer fehlten. Außerdem wurde der Fahrplan für ganz Großbritannien im Sommer 2018 zwar planmäßig, aber mit großen Veränderungen ...

