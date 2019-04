Es verschieben sich die politischen Gewichte in Schweden: Da die neue Regierung die Probleme nicht in den Griff bekommt und keinen Aufbruch geschafft hat, schieben sich in Umfragen andere nach vorne, wobei die Kleinpartei Christdemokraten einen erstaunlichen Höhenflug hinlegt.

Der Beitrag Schweden: Löfven 100 Tage wiedergewählt - Kein Aufbruch geschafft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...