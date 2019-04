Tagesgewinner war am Freitag SW Umwelttechnik mit 11,58% auf 21,20 (137% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,58%) vor Ford Motor Co. mit 10,74% auf 10,41 (420% Vol.; 1W 9,01%) und Drägerwerk mit 6,73% auf 49,50 (125% Vol.; 1W 8,22%). Die Tagesverlierer: Klöckner mit -9,69% auf 6,29 (551% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -13,12%), European Lithium mit -7,80% auf 0,07 (22% Vol.; 1W -7,04%), Aurubis mit -6,84% auf 44,82 (357% Vol.; 1W -10,54%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (62458,08 Mio.), BP Plc (36007,3) und Rio Tinto (25296,22). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Dropbox (668%), Klöckner (551%) und Honda Motor (443%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ...

