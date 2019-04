Aktienrückkäufe sind in letzter Zeit zu einem der umstrittensten Themen in der Anlagewelt geworden. Die Befürworter von Aktienrückkäufen verweisen auf diese steueroptimierte Möglichkeit für Unternehmen, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, während die Gegner argumentieren, dass Unternehmen ihre finanziellen Ressourcen produktiver einsetzen sollten. Unabhängig davon, an welchem Ende der Debatte du dich befindest, gibt es keinen Zweifel, dass 2018 ein hervorragendes Jahr für Rückkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...