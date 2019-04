Die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie, um deutsche Konzerne mit Rohstoffen für die Energie- und Verkehrswende zu versorgen. Eine unscheinbare Behörde in Hannover soll sie umsetzen - und wächst über sich hinaus.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, ist einer jene vielen Behörden des Landes, die kaum jemand auf der Rechnung hat. Und dann residiert sie auch noch hier: in einem etwas tristen 60er-Jahre-Betonklotz an einer Ausfallstraße der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Architektonisch könnte die BGR kaum weiter weg sein von ihrem großen Anspruch: der Rettung der deutschen Industrie.

Nichts geringeres ist jedoch das Ziel der knapp 750 Bediensteten. Es geht bei ihrer Arbeit darum, die deutsche Politik und die hiesigen Unternehmen in Sachen Rohstoffe zu beraten, letztlich den Nachschub des Landes mit kritischen Ressourcen wie Kobalt, Lithium oder seltenen Erden zu sichern. "Die Rohstoffversorgung Deutschlands, insbesondere mit Rohstoffen für Zukunftstechnologien, ist nicht vollständig gesichert", sagt Ralph Watzel, Präsident der BGR. Aus zwei Gründen: Bei manchen Rohstoffen erfolge die weltweite Gewinnung nur in sehr wenigen Ländern, die dadurch eine enorme Marktmacht erhielten. Andere Rohstoffe würden zu einem großen Teil in politisch instabilen Ländern gewonnen, etwa China. "Beide Phänomene beobachten und bewerten wir, leiten daraus Empfehlungen für die Unternehmen ab."

Watzel empfängt in seinem riesigen Büro im 1. Stock der Behörde. Ein Mann, so unscheinbar wie sein Haus. Jedoch weit besser gekleidet - und gesegnet mit hoher geologischer Expertise. Sozialisiert und promoviert in Baden-Württemberg, früherer Leiter des dortigen Landesamtes für Geologie. Inzwischen im dritten Amtsjahr als oberster Rohstoffsicherer der Republik. "Die Marktliberalisierung und die Globalisierung der Wirtschaft in den 1990er Jahren führten dazu, dass sich die deutsche Wirtschaft stark aus dem internationalen Bergbau zurückgezogen hat und ihre Rohstoffversorgung ausschließlich über den Weltmarkt bezieht", sagt Watzel. Damit aber habe man sich Lieferrisiken noch stärker ausgesetzt.

Die Antwort der BGR darauf war die Gründung der Deutschen Rohstoffagentur DERA, die Unternehmen mit Analysen und Prognosen für die Weltmärkte versorgen und die "Markttransparenz" erhöhen soll. Gleichzeitig ist die BGR vor Ort tief in die Rohstoffpartnerschaften eingebunden, die die Bundesregierung im Rahmen ihrer neuen Rohstoffstrategie schließen will.Derzeit sondiert die BGR etwa Projekte mit Angola. Ein "ausgesprochen rohstoffreiches Land" sei das, frohlockt Watzel. "Allerdings ist die Wasserversorgung unterentwickelt." Da wolle man künftig zusammenarbeiten. Gerade haben Watzels Ingenieure 250 bis 400 Meter unterhalb der Kalahari ein neues, unterirdisches Vorkommen in dem afrikanischen Land entdeckt: "mehrere tausend Quadratkilometer groß und mit hervorragender Trinkwasserqualität." Es zu erschließen, die Infrastruktur für ein nachhaltiges Wassermanagement zu schaffen - "da bieten sich auch Chancen für die deutsche Wirtschaft. Das wäre ein Türöffner für Folgeaufträge auch auf anderen wirtschaftlichen Gebieten", hofft Watzel. Etwa für die Rohstoffgewinnung.

Es wäre ein ideales Szenario für die BGR der Zukunft. Bislang ist es ja vor allem so, dass die Forscher aus Hannover den Unternehmen Studien liefern und Karten, Vorhersagen und Risikoeinschätzungen zu kritischen Rohstoffen. Nur äußerst selten aber haben sie Gelegenheit, aktiv Politik mitzugestalten.

Dabei hatte Ludwig Erhard sich das bei der Gründung anders vorgestellt. Schon 1958 beschloss die Bundesregierung auf sein Betreiben hin die Einrichtung einer eigenen Bundesanstalt für Bodenforschung. Erhard sah darin, wie er in einem Brief an Bundeskanzler Konrad Adenauer unumwunden zugab, eine Gelegenheit, dem "erstklassigen Wahlschlager" der SPD etwas entgegenzusetzen, die gerade gefordert hatte "für Technik und Forschung mehr zu tun". Eine eigene geologische Anstalt, so Erhard, sei deshalb "ein ausgezeichneter Gedanke" und "ein kluger taktischer Schachzug". Adenauer indes war in Sorge über die "UdSSR", die ihre Geologen in der ganzen Welt einsetze, auch in den deutschen Kolonien. Die Bundesrepublik hätte "dagegen kein ausgebildetes Personal für den Auslandseinsatz". Keine zwölf Monate später war die neue Behörde gegründet und ausgestattet, mit der klaren Erwartung, die neue Anstalt in Kürze zu "Weltgeltung" zu bringen.

Tatsächlich liefert die BGR seither geologische Gutachten und Expertise für die Industrie, gerät dabei jedoch immer wieder an ihre Grenzen. Präsident Watzel will seine Behörde deshalb umbauen, die Drittmittelquote deutlich erhöhen. Im Moment zahlt die BGR ihre Forschungsprojekte aus seinem 90 Millionen Euro schweren Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums - und stellt ihre Ergebnisse allen Interessierten zur Verfügung, auch den Chinesen. Künftig, so der Plan, könnten für unkritische und unverfängliche Projekte Forschungsgelder der Industrie eingeworben und mit Bundesmitteln aufgestockt werden. Bei vielen Projekten aus dem Bereich Forschung oder Entwicklungshilfe ...

