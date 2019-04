Es ist kein Geheimnis, dass es um die Altersvorsorge des Durchschnittsamerikaners nicht zum Besten steht. Das U.S. Government Accountability Office geht sogar so weit zu sagen, dass fast die Hälfte der Amerikaner über 55 Jahre keine Altersvorsorge haben. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum sie mit ihren Ersparnissen im Rückstand sind. Oftmals gerät die Planung für den Ruhestand in den Hintergrund, während dringendere finanzielle Prioritäten an die Spitze der Liste gesetzt werden. Manchmal liegt ...

