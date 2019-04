Die "Regenschirm"-Bewegung in Hongkong ist ein Dorn im Auge Chinas. Am Wochenende kam es zu Protesten - auch wegen Urteilen gegen prodemokratische Aktivisten.

Zehntausende Menschen haben in Hongkong gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion demonstriert. Der Protest am Sonntag entzündete sich an Plänen für eine Auslieferung von Verdächtigen nach China sowie an den jüngsten Urteilen gegen prodemokratische Aktivisten.

Die Organisatoren schätzten, dass rund 200.000 Menschen teilgenommen haben. Damit wäre es eine der größten Demonstrationen seit langem. Die Polizei ...

