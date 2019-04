Düsseldorf (ots) - Der Vize-Präsident der EU-Kommission und Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten (SPE) für die Europawahl, Frans Timmermans, verspricht Städten und Gemeinden direkte EU-Hilfen für den sozialen Wohnungsbau. "Wir können zum Beispiel den Kommunen anbieten: Wenn ihr in einem Neubauprojekt 30 Prozent der Wohnungen zu sozialen Preisen anbietet, bekommt ihr finanzielle Unterstützung aus Brüssel", sagte Timmermans der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Denkbar seien Mittel aus den Strukturfonds oder auch preiswerte Anleihen. "Da müssen wir direkt mit den Städten und Gemeinden sprechen können - und nicht den Umweg über die Hauptstädte etwa über Berlin gehen", so Timmermans. Enteignung, wie die Grünen fordern, sei jedenfalls nicht die Lösung: "Sondern Bauen - und zwar auch mit Unterstützung der EU."



