Die verfügbaren Mengen an Rucola aus den deutschen Produktionsgebieten steigen an und müssen sich gegen ein preisgünstiges Importangebot durchsetzen. Wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) mitteilt, stehen damit die Preise schon zum Saisonbeginn unter Druck. Bildquelle: Shutterstock.com Die deutsche Freilandproduktion an Rucola nimmt nun mehr Fahrt auf. Neben den...

Den vollständigen Artikel lesen ...