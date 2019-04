Durch den höheren Ölpreis konnte Petrochina 2018 wieder wachsen. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 17,3% auf 1,7 Bio RMB und der Gewinn um 177% auf 21 Mrd RMB. Für das Gesamtjahr erwartet Petrochina einen Gewinn zwischen 28 und 30 Mrd RMB. Auch konnte Petrochina gerade mal 663,3 Mio Barrel Öl fördern. Das sind nur 0,5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Fördermenge in China ging um 1% zurück, was durch ein Wachstum von 8,2% im Ausland kompensiert werden konnte. Etwas besser entwickelte ... (Volker Gelfarth)

