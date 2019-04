2018 konnte BP weiter wachsen. Der Umsatz stieg um 24% auf 303,7 Mrd $. Der Gewinn war mit 9,6 Mrd $ um 183% höher. Auch der in der Ölbranche entscheidende Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten hat sich auf 12,7 Mrd $ mehr als verdoppelt. Der Cashflow wurde um 20,8% gesteigert. Im vergangenen Jahr startete BP Förder-Großprojekte in Ägypten, Russland, Aserbaidschan, Australien, dem Golf von Mexico und in der Nordsee. Zusätzlich kaufte der Konzern das US-Schieferölgeschäft von BHP Billiton für 10,5 ... (Volker Gelfarth)

