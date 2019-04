"Neue Osnabrücker Zeitung" zu niedrigen Einkommen:

Für die meisten Menschen ist der Tag der Arbeit einfach ein willkommener Feiertag. In Zeiten annähernder Vollbeschäftigung ist kein Leidensdruck im Lande zu spüren. So viel Zufriedenheit kann der Opposition nicht gefallen, und so nutzen Linke und AfD in bemerkenswerter Eintracht den nahenden 1. Mai, um das Schreckensbild eines Millionenheers von schlecht bezahlten Arbeitnehmern zu zeichnen. Drohen Deutschland marodierende Gelbwesten? Nein. Freie Tarifverhandlungen haben zu den heutigen Löhnen geführt, viele der weniger gut bezahlten Jobs etwa im Tourismus oder in der Gastronomie finden sich auf dem Land mit geringeren Lebenshaltungskosten. Die Klassenkampf-Szenarien sind also vor allem eines: purer Populismus zum 1. Mai./al/DP/mis

