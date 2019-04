"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine:

Auch in den staatlichen russischen Medien wird der Ton gegenüber der Ukraine wieder aggressiver, während Selenskyj als Leichtgewicht verspottet wird. Diplomatischer Ausdruck dieser Herablassung ist die Weigerung, ihm zu seinem Wahlsieg zu gratulieren. Sieht Putin in der Zeit des Machtübergangs in Kiew die Chance, die Ukraine zu destabilisieren? Will er den Konflikt wieder eskalieren lassen, um von seinen wachsenden innenpolitischen Problemen abzulenken? Das Geschehen der vergangenen Tage sollte für die EU Anlass genug sein, den diplomatischen Druck auf den Kreml zu erhöhen und neue Sanktionen vorzubereiten. Und für Berlin sollten Putins Äußerungen zur Gasversorgung der Ukraine Grund genug sein, der Ostseeleitung Nord Stream 2 endlich die Unterstützung zu entziehen./al/DP/mis

