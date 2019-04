Mit der neuen R 5 RA 0760 A plus zeigt Busch auf der IFFA eine neue zukunftsweisende Vakuumpumpe für die Verpackung von Lebensmitteln, die druckgeregelt oder mit konstanter Drehzahl äußerst energieeffizient arbeitet.Als Einzelpumpe an einer Verpackungsmaschine oder als Vakuummodul in einer zentralen Vakuumversorgung sorgt die Pumpe für das Einhalten des exakten Saugvermögens bei vorgegebener Drehzahl ...

