=== *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Augsburg *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK), Hamburg 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK in München), Neutraubling *** 08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 09:35 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q, Berlin 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +4,2% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,1% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 105,0 zuvor: 105,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -2,0 zuvor: -1,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,9 Vorabschätzung: -7,9 zuvor: -7,2 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April PROGNOSE: +0,50 zuvor: +0,53 11:00 DE/SPD-Spitzenkandidatin Barley, PK zur Europawahl, Berlin 12:00 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Konjunktur-PG mit Chefvolkswirt Schmieding, Frankfurt 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Gremiensitzung, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm Januar: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron, Pressestatements im Rahmen der Westbalkan- konferenz, Berlin *** 17:30 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q, Bilbao *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View 22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q, New York *** - DE/Stellenindex BA-X April - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), New York - Börsenfeiertag Japan ===

