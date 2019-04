Saarbrücken (ots) - Im EU-Wahlkampf wird der Ton rauer: Gestern griff der EVP-Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten, Manfred Weber (CSU), die SPD scharf an. Gegenüber der "Saarbrücker Zeitung" sagte Weber: "Die SPD ist unterwegs auf Geisterfahrt nach links." Das bedeute "nichts Gutes: Eurobonds, zurück zu Schuldenschlendrian, Gleichmacherei und Verboten". Die SPD riskiere durch ihr "Liebäugeln mit einer europäischen Linkskoalition eine Destabilisierung des Kontinents". Zuvor hatte SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley der Union vorgeworfen, sie missbrauche die EU, "um die sozialpolitischen Errungenschaften in Deutschland kaputt zu machen."



