Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Bank von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 8,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Eine synergieträchtige Fusion mit der Commerzbank werde es nicht geben und so habe er seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2020 und 2021 gekürzt, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies außerdem auf einen schwachen Jahresauftakt im operativen Geschäft sowie die niedrige Profitabilität und hohe Finanzierungskosten. Beides werde wohl strategisch noch nicht wirklich angegangen. Es gebe keinen Plan B./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 03:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005140008

AXC0042 2019-04-29/07:15