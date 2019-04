Die Investmentbanker der Deutschen Bank fahren Verluste ein, Konzernchef Sewing macht Druck auf die Sparte. Doch Chefaufseher Achleitner will an deren Ausrichtung festhalten.

Nach dem Scheitern der Fusionsverhandlungen der Deutschen Bank lehnt Aufsichtsratschef Paul Achleitner einen Strategiewechsel bei der Investmentsparte ab. In einem an diesem Montag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times" verteidigte er die Bemühungen der Sparte, die seit zwei Quartalen Verluste einfährt, das Ruder wieder herumzureißen.

