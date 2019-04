FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Lethargisch dürfte sich zum Wochenstart der deutsche Aktienhandel präsentieren. Der Dax verharrt voraussichtlich unter dem Hoch vom Mittwoch bei 12 350 Zählern. Mangels Impulsen taxierte der Broker IG den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start vier Punkte höher auf 12 319 Zähler. Schon am Freitag an der Wall Street war erste kurz vor der Schlussglocke etwas Schwung in die Notierungen gekommen.

USA: - SPÄTE GEWINNE - Erst kurz vor der Schlussglocke haben sich am Freitag die Anleger an den US-Börsen ein wenig aus der Deckung getraut. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 26543,33 Punkte in das Wochenende. Auf Wochensicht trat das Börsenbarometer damit auf der Stelle, die Rally der vergangenen Monate geriet zuletzt ins Stocken.

ASIEN: - GEWINNE - In China und Hongkong liegen die Börsen zur Stunde im Plus, während in Japan wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten Chinas liegt 0,78 Prozent im Plus bei 3919,52 Punkten. Hongkongs Hang Seng ist 0,73 Prozent stärker bei 29 819,83 Punkten.

DAX 12.315,18 0,27%

XDAX 12.325,73 0,17%

EuroSTOXX 50 3.500,41 0,24%

Stoxx50 3.187,63 0,12%

DJIA 26.543,33 0,31%

S&P 500 2.939,88 0,47%

NASDAQ 100 7.826,68 0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,76 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1158 0,15%

USD/Yen 111,61 0,04%

Euro/Yen 124,60 0,17%

ROHÖL:

Brent 71,74 -0,41 USD

WTI 62,93 -0,37 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0048 2019-04-29/07:32