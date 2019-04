The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1MA599 SAARLAND LSA.R.4 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ML1N6 THUERINGEN LS 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLYF7 BERLIN, LAND LSA12/19A380 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KMY6 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA 43DA XFRA US237266AG66 DARLING INGREDI. 14/22 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5EM1 LB.HESS.THR.CARRARA08E/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US71654QAU67 PET. MEX. 09/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US8672ENAE27 SUNC.METWAY 16/19MTN REGS BD01 BON USD N

CA NZIF XFRA XS0778465228 NORDEA MORTG.B. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA 8G1P XFRA XS0779213460 GPB EUROBOND FIN.12/19MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US05565QDC96 BP CAP.MKTS 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US345397XY45 FORD MOTOR CRED. 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA USG8200TAA81 SINOP.G.O.D.16 16/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USP1193TAK09 BCO NORDESTE BR.12/19REGS BD02 BON USD N

CA BHH7 XFRA DE000A0N3YJ4 BERLIN HYP AG OE.PF.E149 BD03 BON EUR N