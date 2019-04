Die nächste Anlaufmarke nach oben befindet sich im Bereich von 12.500 Punkten. Nach unten befindet sich die nächste Signalmarke bei 12.000 Punkten.

Unter 12.000 Punkten dürfte sich neue Abwärtsdynamik entwickeln und der Bereich um 11.800 Punkte angelaufen werden. Um 11.780 Punkte befindet sich noch ein offenes Gap, ebenso um 11.550 Punkte. Gaps werden in über 90% aller Fälle wieder geschlossen. Das Gap um 11.550 Punkte bietet sich in einer möglichen Abwärtsbewegung als Anlaufziel an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.320 Punkten, vorbörslich bei 12.320 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.000, 11.780 und 11.550 Punkten, nach oben bei 12.450 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer und Trendkanal beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

