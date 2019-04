Intel ist immer noch der größte Chipkonzern der Welt aber musste am Freitag mehr als 12 % Kursverlust hinnehmen, weil die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen. Ergänzend nimmt der Vorstand seine Zielgrößen für dieses Jahr zurück und damit hängen alle anderen Chiptitel ebenfalls in der Luft. Wie weit reicht dieses Risiko und wo beginnt auch hier eine Art Comeback in Zielrichtung 2020? Der Chipmarkt unterliegt stets sehr eigenwilligen technologischen wie markttechnischen Besonderheiten. Vor allem: Der Größte hat seine frühere absolut dominierende Stellung verloren. Inzwischen sind kleinere Chip-Spezialisten kreativer geworden. Die Kaufbasis für Intel wird bei etwa 45/48 $ gesehen. Der Kurs kommt von knapp 60 $ und das wären rund 25/30 % Korrektur. Das wiederum reicht aus, einen Boden anzunehmen.



