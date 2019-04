Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Fielmann hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Kostendisziplin, mehr verkaufte Brillen und Gewinnverbesserungen in zwei von vier Ländereinheiten machten sich hier positiv bemerkbar.

Im laufenden Geschäftsjahr und 2020 plant Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die das Unternehmen auch bei der Digitalisierung voranbringen sollen. Der Vorsteuergewinn soll 2019 auf Vorjahresniveau stagnieren.

"Die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres stimmen uns zuversichtlich", teilte Fielmann mit.

Über 200 Mio Euro gehen 2019 und 2020 in Expansion und Digitalisierung

2019 und 2020 will der MDAX-Konzern insgesamt mehr als 200 Millionen Euro in das Niederlassungsnetz, die internationale Expansion und die Digitalisierung investieren. Langfristig strebt Fielmann einen Außenumsatz von 2,3 Milliarden Euro an, 2018 wurden hier 1,65 Milliarden erreicht.

Von Januar bis März stieg der Nachsteuergewinn um 9,6 Prozent auf 46,4 Millionen Euro. Treiber waren hier höhere Gewinnbeiträge in Deutschland und Österreich sowie ein stabiles Ergebnis in der Schweiz.

Vor Steuern betrug der Anstieg 9,4 Prozent auf 67,2 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs nominal um 6,3 Prozent auf 371,8 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich auf 0,54 von 0,49 Euro.

Der Vorsteuergewinn übertraf die Schätzungen der Analysten im Factset-Konsens, die im Schnitt mit 65 Millionen Euro gerechnet hatten. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen.

Nach den endgültigen Zahlen steigerte die Fielmann AG 2018 den Gewinn vor Steuern um 0,9 Prozent auf 250,9 Millionen Euro. Nach Steuern blieben knapp 174 Millionen Euro übrig, 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg nominal um 2,9 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro.

Fielmann erzielt das Gros seines Umsatzes mit Brillen, Hörgeräten und Kontaktlinsen. 2018 verkaufte Fielmann 8,15 Millionen Brillen, nach 8,11 Millionen im Vorjahr.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2019 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.