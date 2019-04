DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen, wie auch den Rest der Woche, wegen Feiertagen geschlossen.

TAGESTHEMA

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat mit seinen Sozialisten die Parlamentswahlen klar gewonnen - steuert aber auf eine schwierige Regierungsbildung zu. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) wurde mit 29 Prozent stärkste Kraft. Sie gewann damit 123 der 350 Abgeordnetenmandate. Mit der rechtsextremen Vox zieht erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco eine Rechtsaußen-Partei ins Parlament ein. Sanchez trat am Sonntagabend auf dem Balkon des PSOE-Hauptquartiers in Madrid vor jubelnde Anhänger. "Die sozialistische Partei hat die Wahlen gewonnen, und mit ihr hat die Zukunft gewonnen und die Vergangenheit verloren", sagte der Ministerpräsident. Im Vergleich zu den letzten Wahlen 2016 konnten die Sozialisten 38 Mandate hinzugewinnen. Die 123 Parlamentssitze liegen aber deutlich unter der absoluten Mehrheit von 176 Sitzen. Sanchez wird damit für eine Regierungsbildung auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sein. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Großer Wahlverlierer war die konservative Volkspartei PP: Sie stellt mit 66 Sitzen zwar die zweitstärkste Kraft im Parlament, verlor aber mehr als die Hälfte ihrer Mandate. Das Mitte-rechts-Bündnis Ciudadanos konnte dagegen kräftig zulegen und gewann 57 Sitze. Die linksalternative Podemos hat künftig 42 Sitze. Die rechtsextreme Partei Vox, die unter anderem mit einem strikt einwanderungsfeindlichen Kurs Wahlkampf gemacht hatte, gewann mit rund zehn Prozent 24 Abgeordnetenmandate und zieht erstmals ins Parlament ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK in München)

08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

09:35 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q

17:30 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn)

DIVIDENDENABSCHLAG

Bayer 2,80 EUR Continental 4,75 EUR Gea 0,85 EUR Merck KGaA 1,25 EUR Schwälbchen Molkerei 0,80 EUR Sedlmayr Grund und Immobilien AG 39,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +4,2% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,1% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 105,0 zuvor: 105,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -2,0 zuvor: -1,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,9 Vorabschätzung: -7,9 zuvor: -7,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April PROGNOSE: +0,50 zuvor: +0,53 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm Januar: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 1,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2050 im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.348,50 0,03 S&P-500-Future 2.943,00 0,05 Nikkei-225 0,00 0,00 Schanghai-Composite 3.095,96 0,31 +/- Ticks Bund -Future 165,76 -11 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.315,18 0,27 DAX-Future 12.350,00 0,16 XDAX 12.325,73 0,17 MDAX 25.911,71 0,29 TecDAX 2.897,44 0,69 EuroStoxx50 3.500,41 0,24 Stoxx50 3.187,63 0,12 Dow-Jones 26.543,33 0,31 S&P-500-Index 2.939,88 0,47 Nasdaq-Comp. 8.146,40 0,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,87% +20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Chancen auf ein Ende der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt nehmen zu. Der DAX-Future hat den Konsolidierungs-Abwärtstrend bei 12.315 Punkten bereits überwunden. Damit könnte der Kassa-DAX nun bereits das Jahreshoch bei knapp 12.350 Punkten angreifen. Ein Überwinden wäre ein Signal für eine Fortsetzung der Hausse. "Auch in der neuen Woche liegen die ersten Chancen nach wie vor bei den Bullen", sagt ein Marktanalyst. Während die Vorlagen aus den USA stark sind, notieren die asiatischen Börsen uneinheitlich. Gestützt werden dürfte die Stimmung laut Marktteilnehmern weiterhin vom Dollar, der gegen den Euro in der Nähe der neuen Jahreshochs handelt. Daneben setzt der Markt auf Lösungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die Verhandlungen werden am Dienstag fortgesetzt. Außerdem steht die Berichtssaison weiter im Blick.

Rückblick: Gut behauptet - Ein deutlich über den Erwartungen ausgefallenes US-BIP für das erste Quartal hat die Börsen am Freitag nur wenig gestützt. Im Handel hieß es, nicht alle Detail überzeugten. Gut kam das Zahlenwerk von Continental an, der Kurs legte um 2,8 Prozent zu. Noch besser sah es bei Valeo aus, der Kurs des Conti-Konkurrenten verbesserte sich nach Quartalsausweis um 6,6 Prozent. Renault gewannen 2,3 Prozent. Das hatte aber weniger mit den Quartalszahlen zu tun, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Die Aktie reagierte vielmehr auf einen Artikel im "WSJ", laut dem die Franzosen von einer möglichen feindlichen Nissan-Übernahme abrückten und statt dessen eine neue Holdingstruktur vorschlagen wollten, an der beide Unternehmen mit jeweils rund 50 Prozent beteiligt sein sollen. Sanofi stiegen nach Zahlenvorlage um 3,5 Prozent. Auch Saint-Gobain war gut ins Jahr gestartet. Der Kurs kletterte um 1,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Daimler konnte die Markterwartungen bei Gewinn und Umsatz leicht übertreffen. Den Ausblick bestätigte Daimler: Der Konzern geht weiterhin von leicht steigenden Umsätzen und Absätzen sowie von einem etwas höheren operativen Gewinn aus. Daimler verbesserten sich um 1,0 Prozent. Die Deutsche Bank veröffentlichte derweil einen skeptischeren Ausblick. Der Kurs fiel um 1,8 Prozent. Klöckner lieferte eine massive Gewinnwarnung ab, die Aktie brach daraufhin um 9,7 Prozent ein. Auch Aurubis warnte. Die Titel verloren 6,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Als sehr ereignislos beschrieb ein Händler den Handel mit deutschen Aktien am Freitagabend. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Das überraschend starke US-BIP setzte sich gegen einige enttäuschende Quartalsausweise durch. Energiewerte waren mit Abstand schwächster Sektor mit Verlusten von durchschnittlich 1,2 Prozent. Sie wurden von deutlich fallenden Ölpreisen und den enttäuschenden Quartalsausweisen der Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron nach unten gezogen. Intel belasteten den Technologiesektor. Die Titel brachen nach einer Gewinnwarnung um 9 Prozent ein. Dagegen legten Amazon um 2,5 Prozent zu. Der Onlinehändler hat den Nettogewinn mehr als verdoppelt auf ein Rekordniveau. Mit dem Versprechen, Premiumkunden künftig binnen 24 Stunden zu beliefern, setzte Amazon die Aktien der Einzelhandelsriesen Walmart und Target unter Druck. Ihre Aktien fielen um 1,9 und 5,7 Prozent. Ford schossen um 10,7 Prozent nach oben. Der US-Autobauer hatte operativ mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Exxon büßten 2,1 Prozent ein. Das Ergebnis ging deutlich zurück und fiel niedriger aus als von Analysten erwartet. Für die Chevron-Aktie ging es um 0,7 Prozent nach unten. Chevron hatte im ersten Quartal 2019 zwar beim Umsatz die Erwartungen verfehlt, diese beim Gewinn allerdings übertroffen. American Airlines hatte zwar besser abgeschnitten als erwartet. Die Stilllegung der 737-MAX-Flotte machte der Fluglinie aber einen Strich durch die Gewinnplanung 2019. Die Aktie schloss 1,1 Prozent niedriger.

Die Notierungen der US-Anleihen stiegen in Reaktion auf den geringen Anstieg des PCE-Deflators, der auch am Anleihemarkt Inflationsängste zerstreute und damit die Befürchtung, dass die Teuerung die Anleiherenditen auffressen könnte. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es um 3,2 Basispunkte auf 2,50 Prozent nach unten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:16 EUR/USD 1,1159 +0,1% 1,1149 1,1165 EUR/JPY 124,53 +0,1% 124,40 124,60 EUR/CHF 1,1371 +0,1% 1,1365 1,1375 EUR/GBR 0,8626 -0,0% 0,8630 0,8635 USD/JPY 111,60 +0,0% 111,58 111,62 GBP/USD 1,2936 +0,1% 1,2921 1,2929 Bitcoin BTC/USD 5.177,76 0,84 5.134,76 5.130,64

Der Dollar legte nach den starken BIP-Zahlen zunächst kräftig zu und drückte den Euro auf ein Tagestief bei 1,1111 Dollar. Doch der Greenback konnte die Gewinne nur kurzzeitig behaupten. Belastend für den Dollar wirkte der schwache Anstieg des PCE-Preisdeflators von nur 0,6 Prozent nach zuvor 1,5 Prozent. "Die Abschwächung beunruhigt die Anleger", so Cityindex. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1155 Dollar und damit sogar leicht über dem Niveau von vor der Veröffentlichung der Daten.

Der Euro legt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft leicht zu. Im Handel spricht man Hoffnungen auf eine spanische Regierungsbildung. Diese werde zwar schwierig, aber die befürchtete Blockade werde es wohl nicht geben, heißt es im Handel. Letztlich habe das Wahlergebnis die Erwartungen bestätigt, dass keine Partei als klarer Gewinner hervortrete. Doch stünden die Chancen gut, dass Ministerpräsident Pedro Sanchez nicht auf die Stimmen der katalanischen Separatisten angewiesen sei.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,93 63,30 -0,6% -0,37 +34,1% Brent/ICE 71,75 72,15 -0,6% -0,40 +30,6%

Abwärts ging es für die Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump die Opec wieder einmal dazu aufgefordert hatte, mehr Öl zu fördern, damit die Preise und in der Folge die Kraftstoffpreise in den USA sänken. Der Verkaufsdruck ließ auch dann nicht nach, als der Branchenausrüster Baker Hughes berichtete, dass in der laufenden Woche 20 Ölförderanlagen weniger in Betrieb gewesen seien als in der Woche davor. Die Zahl der "aktiven" Förderanlagen sei auf den niedrigsten Stand seit 13 Monaten gesunken. Teilnehmer erklärten den Preisrutsch aber auch mit Gewinnmitnahmen nach dem jüngst deutlichen Anstieg. WTI gab um 2,9 Prozent auf 63,30 Dollar nach, für Brent ging es um 3,0 Prozent auf 72,15 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,22 1.286,19 -0,1% -0,97 +0,2% Silber (Spot) 15,05 15,08 -0,2% -0,03 -2,9% Platin (Spot) 900,31 899,66 +0,1% +0,65 +13,0% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,2% -0,01 +9,3%

Der Goldpreis zog nach den BIP-Daten an. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.287 Dollar. Gestützt wurde Gold auch vom wieder nachgebenden Dollar und den BIP-Daten, die nach Aussage von Händlern Befürchtungen zerstreuten, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen erhöhen könnte. Eher dürften sie gesenkt werden, meinte Chefvolkswirt Paul Ashworth von Capital Economics. Der schwache Welthandel wird seiner Meinung nach auch die USA nicht ungeschoren lassen. Ein Wachstum wie im ersten Quartal dürfte sich daher nicht wiederholen. Wenn sich die US-Konjunktur jedoch abkühle, werde die US-Notenbank gezwungen sein, die Zinsen zu senken.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

WIRTSCHAFTSPOLITIK CHINA

Bei der internationalen Konferenz zur "Neuen Seidenstraße" sind nach Angaben der chinesischen Gastgeber Verträge in zweistelliger Milliardenhöhe unterzeichnet worden. Das sagte Chinas Präsident Xi Jinping zum Abschluss des Treffens. Gleichzeitig versuchte er erneut, Bedenken gegen das gigantische Infrastrukturprojekt zu zerstreuen. Drei Tage lang hatten sich fast 40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in der chinesischen Hauptstadt getroffen und über die nächste Phase der "Neuen Seidenstraße" gesprochen.

UKRAINE-RUSSLAND-KRISE

Der designierte Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat Russlands Vorstoß zur Einbürgerung von Ukrainern mit einem Gegenangebot gekontert. "Wir wissen ganz genau, was einem ein russischer Pass bietet", schrieb Selenskyj auf Facebook. Als Beispiele nannte er "das Recht, für eine friedliche Demonstration verhaftet zu werden", und "das Recht, keine freien Wahlen mit gleichen Chancen zu haben". Daher sei die Ukraine bereit, Vertreter aller Länder einzubürgern, die unter "autoritären und korrupten Regimes" litten.

VENEZUELA-KRISE

Der umstrittene Präsident Nicolás Maduro hat den Mindestlohn mehr als verdoppelt.

BONITÄT GROßBRITANNEN

Der Ausblick für das Vereinigte Königreich ist laut den Experten von S&P Global weiter negativ. Die Einstufung der Bonität bleibt mit AA unverändert.

BONITÄT GRIECHENLAND

S&P Global hat die Bonitätsbewertung Griechenlands mit B+ bestätigt und zeigt sich weiter zuversichtlich, denn der Ausblick ist unverändert positiv.

NOTENBANKEN GLOBAL

Führende Ökonomen warnen vor einer zunehmenden Aufweichung der Unabhängigkeit der Notenbanken. "Viele Politiker missbrauchen ihre Zentralbanken als Sündenbock für die eigenen wirtschaftspolitischen Fehler", sagte Marcel Fratzscher, Leiter des DIW der WamS. Dies geschehe inzwischen auch in Europa (...).

ÖLMARKT

Angesichts verschärfter US-Sanktionen hat der Iran mit einer Blockade der Öllieferungen im Persischen Golf gedroht. Sollte die "Feindseligkeit" zunehmen, könnte die Seestraße von Hormus geschlossen werden, sagte der iranische Generalstabschef Mohammed Bagheri.

STELLENMARKT DEUTSCHLAND

Die Familienunternehmen haben in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen als börsennotierte Konzerne im Streubesitz. Das ergab eine Studie, die das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und das Institut für Mittelstandsforschung (ifm) der Universität Mannheim im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt hat.

STEUERPOLITIK DEUTSCHLAND

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine massive Entlastung des Mittelstandes gefordert. Im Interview mit Welt am Sonntag sagte Söder: "Ohne schwarzzumalen: Die Wirtschaft wird langsam schwächer. Die internationalen Bedingungen leisten dem Vorschub, und in Deutschland leiden wir unter der Auseinandersetzung um unsere wichtigste Leitindustrie, der Automobilität."

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Sowohl die SPD als auch die Grünen verlieren an Zustimmung in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den Emnid wöchentlich erhebt, verliert die SPD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kommt auf 17 Prozent. Die Grünen büßen ebenfalls einen Prozentpunkt ein, liegen mit 18 Prozent aber immer noch vor den Sozialdemokraten. Die Unionsparteien können auch in dieser Woche keinen Boden gutmachen und verharren bei 28 Prozent. Die AfD bleibt stabil bei 13 Prozent, die Linke kann einen Punkt gutmachen und kommt auf 10 Prozent, die FDP steigert sich ebenfalls um einen Punkt und würde nun von 9 Prozent der Befragten gewählt werden.

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Bei der 5G-Frequenzauktion in Mainz haben sich die Höchstgebote am Freitag wieder nur leicht bewegt. Nach der 252. Runde summierten sich die Gebote für die insgesamt 41 angebotenen Frequenzblöcke auf 5,571 (Vortag: 5,553) Milliarden Euro.

DEUTSCHE INDUSTRIE / ZUWANDERUNG

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich nach einem Bericht offen für Einwanderung aus Nicht-EU-Ländern, denn die EU brauche qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten. "Die 'Greencard' der USA ist weltweit bekannt. Die 'Blue Card' der EU muss ähnlich attraktiv werden", heißt es in einem Positionspapier des BDI und BDA zur Europawahl, aus dem "Der Spiegel" zitiert.

VERSCHMUTZUNGSRECHTE DEUTSCHLAND

Wer in Deutschland die Atmosphäre durch Autofahren, Heizen oder Landwirtschaft mit dem Treibhausgas CO2 verschmutzt, soll künftig zahlen müssen. Das berichtet die FAS. Gleichzeitig soll es Entlastungen in gleicher Höhe geben.

LOGISTIKBRANCHE DEUTSCHLAND

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Paketzustellern faire Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung sichern. Heil legt dazu jetzt einen Gesetzentwurf vor, der die großen Paketdienste verpflichten soll, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzahlen zu müssen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen.

NORD STREAM 2

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger sieht das Ostsee-Pipelineprojekt Nord Stream 2 vor hohen Hürden. "Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wird erst möglich sein, wenn die neuen, erweiterten Binnenmarkt-Regeln in vollem Umfang eingehalten werden", sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

BAYER

Der Aufsichtsrat hat Konzernschef Werner Baumann und dem gesamten Vorstand nach der Nicht-Entlastung durch die Aktionäre in einer kurzfristig anberaumten Sitzung einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

COMMERZBANK

Chef Martin Zielke deutet mögliche Änderungen der Strategie seines Instituts im Herbst an. "Wir werden im Herbst, wenn der übliche Strategiezyklus ausläuft, prüfen, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachschärfen", sagte Zielke im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Zielke wehrt sich unterdessen gegen Spekulationen, nach denen seine Bank bald ins Ausland verkauft werden könnte. "Wir sind alleine stark genug, um unseren Weg zu gehen", sagte Zielke der WamS.

COVESTRO

hat im ersten Quartal bei einem Umsatzrückgang um 16 Prozent einen Gewinneinbruch verzeichnet, die Erwartungen des Marktes gewinnseitig aber dennoch geschlagen. An der Jahresprognose hält der DAX-Konzern unverändert fest. Vor allem rückläufige Preise und die gedämpfte Nachfrage seitens der Automobilbauer haben der Gesellschaft zu schaffen gemacht.

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 3.175 -16% 3.273 -13% 3.779 EBITDA 442 -58% 427 -60% 1.063 Ergebnis nach Steuern/Dritten 179 -72% 168 -74% 644 Ergebnis je Aktie 0,98 -70% 0,90 -72% 3,24 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DT. BANK

Nach den gescheiterten Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank legt der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, Augenmerk auf einen höheren Gewinn - und verlangt dabei höheren Verdienst von den Investmentbankern. "Im Kapitalmarktgeschäft haben wir zuletzt wenig verdient", sagte Sewing der FAS.

Aufsichtsratschef Paul Achleitner sieht nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank keine Notwendigkeit für einen grundlegenden Strategieschwenk der Investmentbank. In einem Interview mit der FT verteidigte Achleitner die laufenden Turnaround-Bemühungen der Sparte.

DT. BAHN

Das Auslandsgeschäft der Deutschen Bahn trifft laut einem Medienbericht bislang auf deutlich geringeres Käuferinteresse, als es dem Staatskonzern lieb ist. Wenige Tage vor dem geplanten Ende der Frist bis zu der sich Interessenten melden können, sehe es danach aus, dass Investoren für die zum Verkauf stehende Tochter Arriva höchstens drei Milliarden Euro zahlen wollen. Die Bahn hoffe eher auf vier Milliarden Euro, berichtet das Handelsblatt.

DT. POST

Nach der Erhöhung des Briefportos will die Deutsche Post auch die Paketpreise der Konzerntochter DHL anheben. "Generell müssen sich die Kunden auf steigende Paketpreise einstellen", sagte Post-Chef Frank Appel der WAZ.

FIELMANN

hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Kostendisziplin, mehr verkaufte Brillen und Gewinnverbesserungen in zwei von vier Ländereinheiten machten sich hier positiv bemerkbar. Im laufenden Geschäftsjahr und 2020 plant das Unternehmen Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die das Unternehmen auch bei der Digitalisierung voranbringen sollen.

HAMBORNER REIT

hat einen Zukauf nahe Frankfurt am Main getätigt. Ein Kaufvertrag für ein in Bau befindliches Büroobjekt in Neu-Isenburg wurde unterzeichnet. Der Kaufpreis soll sich auf rund 16,1 Millionen Euro belaufen.

WIRECARD

Die 900 Millionen Euro schwere Kooperation mit dem japanischen Softbank-Konzern eröffnet Wirecard neue finanzielle Spielräume, die auch in Zukäufe und strategische Kooperationen insbesondere mit neuen Bankpartnern fließen sollen. "Zukäufe sind für uns opportunistisch, um neue Märkte oder Kundenportfolios zu erschließen", sagte Wirecard-Finanzvorstand Alexander von Knoop EamS.

PHILIPS

hat im ersten Quartal 2019 dank Einsparungen und einer guten Entwicklung bei Personal Health operativ mehr verdient als erwartet. Zudem sind die Niederländer profitabler geworden und legten auch umsatzseitig zu. Den Ausblick hat Philips-Chef Frans van Houten bekräftigt.

SAS

Der Pilotenstreik bei der SAS wird auch am Montag und Dienstag zu erheblichen Beeinträchtigungen für Reisende führen. Insgesamt müssen in den kommenden beiden Tagen 1.213 Flüge gestrichen werden.

BOEING

Das Stabilisierungssystem MCAS der Boeing 737 MAX ist bereits im vergangenen Jahr ins Visier der US-Flugaufsicht FAA geraten. Inspektoren erwogen 2018, einen Flugstopp für Maschinen dieses Typs anzuordnen, wie informierte Kreise bestätigten.

GARDNER DENVER/INGERSOLL-RAND

Gardner Denver steht vor der Fusion mit einer Sparte des Mischkonzerns Ingersoll-Rand. Der Zusammenschluss könnte diese Woche offiziell verkündet werden, sagten informierte Personen.

TESLA

Im Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und der US-Börsenaufsicht SEC haben beide Seiten eine Einigung erzielt. Wie aus der an das zuständige Gericht übergebenen Einigung hervorgeht, müssen alle öffentlichen Mitteilungen Musks künftig im Vorfeld genehmigt werden.

IPO SLACK

Slack Technologies hat Pläne für ihren ungewöhnlichen Börsengang vorgestellt und zudem Zahlen veröffentlicht. Wie schon zuvor der Musikdienst Spotify hat auch der Anbieter von Bürokommunikation den Weg der direkten Platzierung gewählt. Aus der Mitteilung an die Börsenaufsicht geht hervor, dass das Unternehmen zwar den Umsatz rasant steigert, gleichzeitig aber weiterhin erheblich Geld verliert, da umfangreich in Vertrieb und Marketing investiert wird.

