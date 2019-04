Der Hersteller von Autowaschanlagen Washtec hat im ersten Quartal weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn erzielt. Wegen eines verzögerten Anlaufs im Großkundengeschäft stiegen die Erlöse nur um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 92,3 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Augsburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank in den ersten drei Monaten um 51,9 Prozent auf 2,6 Millionen Euro. Dazu hätten auch höhere Personalkosten beigetragen.

Ein weiterer Grund für den geringeren Umsatz sei ein schwaches Nordamerikageschäft. Infolge des besonders harten Winters seien über einige Wochen keine Installationen möglich gewesen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 0,5 Millionen Euro und somit 81,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Washtec geht jedoch davon aus, dass das Geschäft mit Großkunden im Gesamtjahr zunimmt. Das Unternehmen, das Dienstleistungen rund um die Autowäsche, wie Waschanlagen, Waschchemie oder Wasseraufbereitungssysteme, anbietet, bestätigte seine Prognosen. Demnach soll das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte zunehmen. Für das Gesamtjahr 2019 strebt Washtec weiterhin ein deutliches Umsatzwachstum bei einem deutlichen Anstieg des Ebit an./elm/fba/stk

ISIN DE0007507501

