Die bessere Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung führt zum Beginn der Woche dazu, dass der EUR/USD zum Tageshoch von 1,1170 steigt. EUR/USD steigt mit USD Korrektur, wartet auf Daten Das Paar verzeichnet zum Beginn der Woche Gewinne und so können die Freitag Hochs von 1,1170 herausgefordert werden, nach dem das US Q1 BIP am Freitag durchwachsen ...

