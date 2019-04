Die britische Investmentbank Barclays hat WPP von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1000 auf 1100 Pence angehoben. Es sei eine gute Nachricht, dass sich die organische Ausgangslage für den Werbekonzern nicht verschlechtere, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Hochstufung der Aktie begründete er außerdem mit dem Verkauf der Marktforschungssparte Kantar, mehr Vertrauen in die Konzernstrategie und einer günstigen Bewertung./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-29/08:59

ISIN: JE00B8KF9B49