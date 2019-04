Moody's Analytics und European DataWarehouse freuen sich, bekannt zu geben, dass sich beide Unternehmen künftig gemeinsam darum bemühen werden, Originatoren und Sponsoren von Asset-Backed Securities ("ABS", forderungsbesicherten Wertpapieren) bei der Einhaltung ausgewählter Transparenzanforderungen nach der EU-Verbriefungsverordnung 2017/2402 (nachfolgend "Verordnung") zu unterstützen. Die Verordnung verpflichtet Originatoren und Sponsoren dazu, die Offenlegungsanforderungen dafür zu erfüllen, dass öffentliche Verbriefungen durch eine Meldung an zentrale Datendepots berechtigt sind, die Bezeichnung "STS" ("Simple, Transparent and Standardised" einfach, transparent und standardisiert) zu führen. Durch die Verbindung von European DataWarehouse und Moody's Analytics sind Originatoren und Sponsoren ab sofort in der Lage, ihren STS-Offenlegungspflichten nachzukommen.

European DataWarehouse fungiert seit 2013 als zentrales Datendepot in Europa für die Sammlung, Validierung und Verbreitung detaillierter, standardisierter und anlagenklassenspezifischer Einzelkreditdaten (Loan Level Data) für ABS-Transaktionen sowie private Gesamtkreditportfolios. Zur Übermittlung von Daten an European DataWarehouse können Sponsoren und Originatoren das "Global ABS Portal von Moody's Analytics zur Veröffentlichung eines Cashflow-Modells nutzen, das erforderlich ist, um bestimmte Transparenzkriterien im Rahmen der STS-Offenlegungspflichten zu erfüllen.

"European DataWarehouse freut sich über die Zusammenarbeit mit Moody's Analytics," so Christian Thun, CEO von European DataWarehouse. "Durch die Verknüpfung unserer Meldeplattform EDitor mit den Ressourcen zur Cashflow-Modellierung aus dem Global ABS Portal von Moody's Analytics unterstützen wir die Marktteilnehmer dabei, die Anforderungen an die STS-Meldung auf integrative Art und Weise zu erfüllen. Die Arbeit mit Moody's Analytics stärkt unsere Fähigkeit, uns zusammen mit den Bedürfnissen unserer Nutzer und den sich verändernden aufsichtsrechtlichen Vorgaben weiterzuentwickeln."

"Unsere Kooperation mit European DataWarehouse ist Bestandteil unseres kontinuierlichen Engagements, Emittenten, Sponsoren und Originatoren von strukturierten Finanzprodukten bei der Durchführung ihrer Finanzierungsstrategie und der Erfüllung laufender administrativer Anforderungen zu unterstützen. Zu unseren obersten Prioritäten gehört es, sie bei der Einhaltung der STS-Pflichten zu unterstützen", so Marc Levine, Managing Director bei Moody's Analytics.

Das Global ABS Portal ist Teil der von Moody's Analytics angebotenen Palette von Lösungen für Marktteilnehmer, die sich mit strukturierten Finanzprodukten beschäftigen. Zu dieser Angebotspalette gehört auch die Ki-Plattform, die nicht nur eine Optimierung von Finanzierungen und ein Investoren-Reporting ermöglicht, sondern auch Emittenten von Verbriefungen dabei unterstützt, Formatvorlagen zu erstellen, die für die regulatorische Berichterstattung erforderlich sind, eine zufällige Auswahl von Vermögenswerten zu gewährleisten und ein Datenregister von Zulassungskriterien zu unterhalten.

Klicken Sie hier, um mehr über die Ki-Plattform zu erfahren.

Klicken Sie hier, um mehr über die regulatorische Lösung von European DataWarehouse zu erfahren.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformations- und analysetools an, die Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere tief greifende Risikokompetenz, unsere weit reichenden Informationsressourcen und die innovative Nutzung von Technologie helfen unseren Kunden, sich in einem stetig im Wandel befindlichen Marktumfeld sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenweit führenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und ein nahtloses Kundenerlebnis gewährleisten. Mit unserer Selbstverpflichtung zu hervorragenden Leistungen, einem offenen Denkansatz und unserer Fokussierung auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse schaffen wir Vertrauen in Tausenden von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen zu Moody's Analytics finden Sie unter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.100 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

Über die European DataWarehouse GmbH

European DataWarehouse (ED) ist das erste und einzige zentralisierte Datenregister in Europa für die Sammlung, Validierung und Verbreitung von detaillierten, standardisierten und anlagenklassenspezifischen Einzelkreditdaten (Loan Level Data) für Asset-Backed Securities (ABS) sowie private Gesamtkreditportfolios. ED speichert Einzelkreditdaten und die entsprechende Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer.

In seiner Funktion als Marktinfrastrukturdienstleister und im Auftrag des Eurosystems verfolgt ED das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mit den Daten von ED sind die Nutzer in der Lage, die zugrunde liegenden Portfolios zu analysieren und systematisch zu vergleichen.

ED wurde 2012 im Zuge der Umsetzung der EZB-Initiative zu Asset-Backed Securities (ABS) auf Einzelkreditebene gegründet. Seit seiner Einrichtung als Initiative der führenden Teilnehmer am europäischen Verbriefungsmarkt hat ED Einzelkreditdaten und relevante Dokumentationsunterlagen zu mehr als 1.200 Transaktionen gesammelt. Ziel ist es, die Transparenz am ABS-Markt zu erhöhen, für den das Unternehmen die Marktinfrastruktur betreibt. Die Moody's Corporation ist einer von 17 Marktteilnehmern, die Anteilseigner von European DataWarehouse sind.

Neuigkeiten von European DataWarehouse finden Sie unter www.eurodw.eu.

