Rund 800 Punkte hat der Leitindex allein im Monat April zugelegt. Zu den heutigen Gewinnern zählt die Wirecard-Aktie. Das Unternehmen hegt wieder Expansionspläne.

Ein fast unglaublicher Börsenmonat für deutsche Aktien geht zu Ende: Rund 800 Punkte hat der Dax im April bereits zulegt, ein Plus von fast 7,8 Prozent. Auch am heutigen Montag gibt es zur Eröffnung ein Plus von 0,2 Prozent auf 12.334 Punkte. Damit liegt das Börsenbarometer nur wenige Punkte unterhalb des bisherigen Jahreshochs von 12.350 Zählern.

Am vergangenen Freitag ging die Frankfurter Benchmark mit einem Plus von 0,3 Prozent und 12.315 Punkten aus dem Handel.

Viele Anleger warten nach solch einem, Börsenmonat auf einen Rücksetzer. Schließlich ist der Index seit Dezember 2018 um fast 2000 gestiegen, so stark hat er seit fast genau zwei Jahren nicht mehr zugelegt.

Damals gab es einen ähnlichen großen Anstieg von einem ähnlichen Kursniveau aus. Vor zwei Jahren stieg der Index von Mitte Dezember 2016 bis Anfang April 2017 um rund 2000 Punkte von einem Niveau, das lediglich etwa 200 Zähler höher lag. April 2017 folgte dann eine Korrektur um 500 Punkte. Danach ging es weiter nordwärts.

Doch da extrem viele Privatanleger auf diesen Rücksetzer warten und entsprechend an der Börse handeln, dürfte diese Korrektur noch auf sich warten lassen. Das Verhalten ist ablesbar am Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart.

Dieser Indikator ist auf den tiefsten Stand seit September 2017 gefallen und zeigt damit an: Private Anleger haben extrem viele Put-Produkte im Depot, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen. Mit diesem Verhalten setzen sie entweder auf eine Korrektur oder wollen zumindest ihre hohen Buchgewinne sichern. Offenbar wirken die hohen Kursverluste Ende des vergangenen Jahres noch nach.

Solch ein Verhalten ist eher ein Kontraindikator: Solange so viele Put-Produkte in den Depots liegen, dürfte solche eine Korrektur zumindest nicht sehr groß ausfallen.

Derzeit lohnt sich immer wieder ein Blick auf die Devisenmärkte. Der Euro notiert mit 1,1160 Dollar nahe dem tiefsten Stand seit Juli 2017. Bisher war 1,12 Dollar eine wichtige Haltemarke.

Doch nach Meinung von Devisenexperten besteht mittlerweile Aufwertungspotenzial für die europäische Gemeinschaftswährung. Sie begründen dieses unter anderem mit der Kursreaktion nach dem überraschend starken US-Wirtschaftswachstum. Denn das Wirtschaftswachstum ist deutlich gestiegen, der Dollar aber nicht mehr.

"Wenn selbst so gute US-Daten dem Dollar nicht weiter Auftrieb verleihen, dann ist er offensichtlich extrem teuer, und es ist wahrscheinlich, dass er in nächster Zeit nachgibt", meinen die Commerzbank-Experten.

Zudem sollten Investoren die türkische Lira und den argentinischen Peso im Blick behalten. Die Türkei und Argentinien geraten an den Kapitalmärkten erneut unter Druck. Die Parallelen zum Ausverkauf in den Schwellenländern im vergangenen Jahr sind groß.

Der Euro ist beispielsweise in den vergangenen zwei Jahren gegenüber dem argentinischen Peso von 17 auf 51 fast verdreifacht. Auch der Kursverfall der türkischen Lira geht am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...