Eltville (pts011/29.04.2019/09:05) - Goldbesitzer müssen sich auch in diesen turbulenten Zeiten nicht sorgen. Bereits seit tausenden von Jahren ist Gold ein beliebtes und schon seit jeher wertvolles Tauschmittel. Speziell in letzter Zeit ist Gold darüber hinaus ein lohnenswertes Investment. Der nicht enden wollende Brexit verunsichert die Märkte und in England gibt es derzeit einen echte Run auf Gold. Aber nicht nur dort. China kauft am Weltmarkt riesige Mengen Gold und sorgt dadurch für ein Steigen der Kurse. Durchschnittlich gesehen steigt der Goldwert jährlich um zwölf Prozent. Damit ist es aktuell wieder enorm profitabel, wobei Gold schon immer in jedes Investmentportfolio gehörte. Investmentexperte und Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG, Hans Kleser, empfiehlt deshalb Vorsorge und Geldanlage in Sachwerten. Sein Unternehmen bietet in diesem Zusammenhang physisches Gold, aber auch Silber, Diamanten, Rhodium, Palladium und andere Werte zur Anlage oder zum Kauf an. Es ist möglich, dieses online bei https://deutsche-gold.ag gekauft oder per Wertetableaus bei https://werteshop.hk-werte.de/produkt/wertetableau-classic zusammengestellt werden. Diese Sachwerte stellen sichere Anlagen dar und bringen darüber hinaus hervorragende Renditen. Auch in heutigen virtuellen Zeiten: Gold ist eine sichere Anlage - für die Ewigkeit! Die Nachfrage nach sicheren Anlagen, zu denen Gold gehört, ist gestiegen. Seit November 2018 steigt der Goldpreis kontinuierlich weiter. Gold wird auf verschiedene Arten gehandelt, nämlich als Aktie, Anleihe oder Fond. Dazu sagt Hans Kleser, dass physisches Gold als Anlage sicher bleibt, selbst, wenn es sich dabei um ein großes Vermögen handelt. Er kennt sich gut damit aus, denn er verwaltet für viele wohlhabende Deutsche Gold. Gold wird in Barren und Münzen angelegt und sorgt dafür, dass die Besitzer in Krisenzeiten versorgt sind. Des Weiteren ist durch die Anlage von Gold mit einem deutlichen Wertzuwachs zu rechnen. Gold ist auch in Krisenzeiten sicher und eine lohnenswerte Anlage Lebens- und Rentenversicherungen sind längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie sind nicht mehr so lukrativ, wie sie es noch vor Jahren waren. Das liegt daran, dass sie lediglich mit 0,0 Prozent verzinst werden, sodass im Alter kaum etwas bleibt. Wer dagegen auf Gold, Rhodium, Diamanten und ähnliches setzt, kann sich auf eine wohlhabende Rentenzeit freuen. Der Wertzuwachs in Höhe von zwölf Prozent pro Jahr war in der Vergangenheit stabil. Außerdem ist der Goldwert seit Jahrhunderten belegt. Mehr Information über Gold - gratis! Wer sich für dieses "goldige" Thema interessiert, kann auch das Gratis-E-Book "Die goldene Jahrhundert Chance" von Hans Kleser herunterladen. Downloadlink: https://hans-kleser.de (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190429011

