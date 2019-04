Alle reden und schreiben über die großen Tech-Konzerne. Doch die, die bislang durchweg in Qualität und strategischer Raffinesse in die Ecke gestellt worden waren, sind die Gewinner. Die berühmtesten Namen gehören dazu: Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble oder auch Colgate-Palmolive bzw. Corning und natürlich Kraft Heinz. Sie schafften die bis jetzt solidesten Kursgewinne und notieren nur noch knapp unter ihren Spitzenwerten. Damit sind sie zur Zeit eines der stabilsten Beine in den großen Indizes der Wall Street. Nicht aufregend, aber mit soliden Ergebnissen und durchaus lukrativen Renditen. Lohnt sich ein Investment? Diese Konzerne sind weltweit tätig und sind ein wichtiges Standbein für die Einschätzung der Wirtschaftstrends. Sie prägen im Moment rund 25 bis 30 % des ganzen Marktes.



