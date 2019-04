Unterföhring (ots) -



Inhaber der Bildrechte: SAT.1 / Guido Engels



Mit einer Abnahme von 101,4 Kilo und damit 51,71 Prozent seines Ausgangsgewichts setzt Mario (39) aus Großweitzschen/Sachsen im Finale von "The Biggest Loser" in SAT.1 eine neue Bestmarke (Startgewicht: 196,1 Kilo).



