Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich zu Wochenbeginn wenig verändert. Nach dem Rekordlauf in der vergangenen Woche sei der Markt reif für eine Konsolidierung, sagen Händler. Für weitere Anstiege fehlten die Impulse. Die Vorgaben aus Asien sind derweil wenig aussagekräftig: In Schanghai geben die Kurse nach, während an den japanischen Börse wegen mehrerer Feiertage gar nicht gehandelt wurde.

Möglicherweise hätten die am Nachmittag aus den USA erwarteten Inflationsdaten, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von grosser Bedeutung sind, einen Einfluss auf das Geschehen, heisst es weiter. Da am Dienstag der Offenmarktausschuss der US-Notenbank zu seinem zweitägigen Treffen zusammenkomme, dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten. Von dem Treffen erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über Zeitpunkt und Ausmass einer allfälligen Zinsänderung in den USA. "Mit einem Zinsschritt wird derzeit zwar nicht gerechnet, aber die ...

