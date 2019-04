Der Waschanlagenbauer WashTec AG (ISIN: DE0007507501) will der Hauptversammlung an diesem Montag in Augsburg eine Ausschüttung in Höhe von 2,45 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr wurden ebenfalls 2,45 Euro ausbezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 69,40 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,53 Prozent. Der Umsatz der im SDAX gelisteten Firma kletterte im Geschäftsjahr 2018 um 2,4 Prozent auf ...

