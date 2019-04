Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der wiederum verkürzten Handelswoche zeigte sich der Markt für europäische Staatsanleihen gut gehalten bis leicht freundlich, so die Experten von Union Investment.Somit seien dort - wenngleich auch nur geringe - Kurszuwächse respektive Renditerückgänge zu verzeichnen gewesen. Die Nachfrage nach sicheren Anleihen sei nicht zuletzt dem in der letzten Woche enttäuschenden ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland geschuldet gewesen. Dessen verhaltene Entwicklung stütze die Aussicht auf eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Es habe zwar mit dem französischen Insee-Geschäftsklimaindex, der sich in der letzten Woche auf gutem Niveau gehalten habe, auch einen kleinen konjunkturellen Lichtblick gegeben. Der ifo-Index habe mit seiner größeren Marktrelevanz jedoch das Geschehen am europäischen Rentenmarkt bestimmt. ...

