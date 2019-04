Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen steht in der Eurozone eine Vielzahl von interessanten Daten am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Hauptaugenmerk liege wohl auf den ersten Schnellschätzungen für das BIP im ersten Quartal. In Italien dürfte in den ersten Monaten dieses Jahres die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal leicht zugenommen haben. In Frankreich und Spanien würden die Analysten der RBI das Plus mit 0,3% p.q. und 0,6% p.q. gleich hoch ansetzen wie in Q4 2018. Für die Eurozone würden die vorliegenden monatlichen Daten - entgegen des Abwärtstrends vieler Umfrageindikatoren - auf ein höheres BIP-Wachstum als in den vorangegangen drei Monaten schließen lassen. ...

