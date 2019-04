APA ots news: European Economic and Monetary Union: The first and the next 20 years

46. Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen

Nationalbank in Kooperation mit SUERF - The European Money and

Finance Forum, 2. und 3. Mai in Wien

Wien (APA-ots) - Nach der Gründung der Europäische Zentralbank (EZB) am

1. Juni 1998 und der Einführung des Euro am 1. Jänner 1999 wurde das

Projekt einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) nach

einem langen Prozess der monetären Zusammenarbeit und Einigung

Wirklichkeit. Da der Euro heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert,

lohnt es sich, eine Bestandsaufnahme dieser wichtigen

institutionellen Reform vorzunehmen und herauszufinden, wie die

Zukunft der WWU aussehen wird. Die 46. Volkswirtschaftliche Tagung

der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), die dieses Jahr in

Kooperation mit SUERF - The European Money and Finance Forum

organisiert wurde, widmet sich daher diesem Thema.

Nach einem kurzen Einblick in die Geschichte der WWU wird erörtert,

wie die WWU zur währungspolitischen, finanziellen und fiskalischen

Stabilität beigetragen hat und es Europa ermöglichte, schwierige

Situationen wie die globale Finanzkrise und ihre Folgen zu meistern.

In der Tagung wird die Rolle der WWU im weiteren Kontext des

europäischen Einigungsprozesses untersucht und diskutiert. Im

Ausblick auf die Zukunft wird erörtert, welche Schritte noch

unternommen werden müssen, um dieses historische Projekt

abzuschließen. Besonderes Augenmerk wird dabei dem technologischen

Wandel in den Bereichen Geld und Finanzen geschenkt.

Nach einer Eröffnungsrede durch OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny und

SUERF Präsident Jakob de Haan wird Finanzminister Hartwig Löger am 2.

Mai ein Eröffnungsreferat halten. Jean-Claude Trichet, selbst

langjähriger Präsident der EZB und derzeit Direktor des Brüsseler

Thinktanks Bruegel, wird in seiner Keynote-Lecture die Vergangenheit

und die Zukunft der Währungsunion beleuchten. Im Anschluss werden

Luiz de Mello, Direktor bei der OECD, und OeNB-Direktor Peter

Mooslechner die Rolle der Strukturpolitik für die WWU bzw.

Erwartungen an eine künftige Geldpolitik im Normalzustand

diskutieren. Die Interaktionen zwischen Finanzmarkt- bzw.

fiskalischer Stabilität mit monetärer Stabilität werden in weiteren

Sessions durch den Vizegouverneur der irischen Notenbank, Ed Sibley,

den bekannten Kommentator der Financial Times, Martin Wolf, den

Präsidenten des Fiskalrates, Gottfried Haber, sowie den

stellvertretenden Generalsekretär der OECD, Ludger Schuknecht,

erörtert. Das Programm des ersten Tages beendet eine Diskussion über

die internationale Rolle des Euro mit Kerstin Jorna, stellvertretende

Generaldirektorin im Directorate-General for Economic and Financial

Affairs (ECFIN) der Europäischen Kommission, und Arnaud Mehl, Ökonom

bei der EZB. Im Rahmen eines Kamingesprächs mit OeNB-Gouverneur

Nowotny wird EZB-Direktoriumsmitglied Peter Praet aktuelle Fragen der

Wirtschafts- und Währungsunion erörtern.

Der zweite Konferenztag am 3. Mai widmet sich Zukunftsfragen. Ulrich

Bindseil, Bereichsdirektor Market Operations in der EZB, und Andrei

Kirilenko, Direktor des Centre for Global Finance and Technology am

Imperial College London, werden sich mit Herausforderungen der

Digitalisierung für das Geld- und Finanzwesen auseinandersetzen. Mit

dem Thema "Zukunft der institutionellen Ausgestaltung der WWU" werden

sich Bruno Cabrillac, stellvertretender Generaldirektor für

Volkswirtschaft und internationale Beziehungen in der Banque de

France, und Isabel Schnabel, Professorin an der Universität Bonn und

Mitglied des Sachverständigenrats, beschäftigen.

