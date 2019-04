Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), das sich mit außergewöhnlich hohen Vorjahreswerten vergleicht, lag mit 442 Mio. EUR (- 58,4 Prozent) im vorab prognostizierten Bereich. Folglich ging auch das Konzernergebnis auf 179 Mio. EUR zurück (- 72,2 Prozent). Der Free Operating Cash Flow (FOCF) war aufgrund rückläufiger Cash Flows aus operativer Tätigkeit und gestiegener Investitionen mit -45 Mio. EUR negativ (Vorjahr: 364 Mio. EUR). Insgesamt lagen die Ergebnisse gemäß Covestro damit zwar deutlich unter den herausragenden Ergebnissen des Vorjahresquartals, aber dennoch im erwarteten Bereich. "Das erste Quartal entsprach unserer Prognose und bestätigt unsere gedämpften Erwartungen für das Gesamtjahr", erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Steilemann. "Umso wichtiger ist es daher jetzt, mit Investitionen und Effizienzanstrengungen die richtigen Weichen für unseren zukünftigen Wachstumskurs zu stellen. Denn die Nachfrage nach unseren innovativen und nachhaltigen Werkstoffen ist weiterhin intakt." Finanzvorstand Dr. Thomas Toepfer ordnete die Zahlen des ersten Quartals im Vergleich zu 2018 ein: "Das Vorjahresquartal war in einigen Produktgruppen von außergewöhnlich hohen Margen geprägt. Wie erwartet liegen unsere Ergebnisse daher unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Da das Gesamtjahr auch weiterhin durch höhere Wettbewerbsintensität geprägt sein wird, legen wir unseren Fokus insbesondere auf effiziente Produktion und Prozesse sowie gezielte Investitionen." So hat Covestro seine Anteile am Joint Venture DIC Covestro Polymer in Japan zum 1. April 2019 auf 80 Prozent erhöht und damit das zukunftsträchtige globale Geschäft mit thermoplastischen Polyurethanen weiter gestärkt. Insgesamt plant Covestro in diesem Jahr Investitionen in Höhe von über 900 Mio. EUR für die Erneuerung und Erweiterung seiner Produktionsanlagen sowie den Ausbau von Wachstumsfeldern wie der Spezialfolienproduktion. In punkto Effizienz sollen mittelfristig Kosteneinsparungen von 350 Mio. EUR pro Jahr erreicht werden. Ausblick für 2019 bestätigt Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Covestro weiterhin mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Beim FOCF erwartet der Konzern einen Wert zwischen 300 und 700 Mio. EUR. Das EBITDA für das Gesamtjahr soll zwischen 1,5 und 2,0 Mrd. EUR liegen, im zweiten Quartal wird ein Wert auf dem Niveau des ersten Quartals 2019 erwartet. Positive Entwicklungen gab es gemäß Covestro im ersten Quartal bei den strategischen Initiativen zu Digitalisierung und Innovation. Ende März ist die digitale B2B-Handelsplattform Asellion gestartet. Damit können Kunden des Konzerns auf einer neuen Online-Handelsplattform unter dem Link covestro.asellion.com rund um die Uhr online bestellen und Geschäfte abschließen. Eine Forschungskooperation mit der US-Biotechnologiefirma Genomatica soll zudem zur Erforschung und Entwicklung hochwertiger Werkstoffe auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen beitragen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, herkömmliche Ressourcen auf fossiler Grundlage wie Erdöl einzusparen und durch nachhaltige Rohstoffe zu ersetzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...