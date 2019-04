1COV - Covestro Gj Ebitda Prognose Mittelwert 3,3% unter Erwartungen WSU - Washtec Q1 Ebit €2,6 Mio, *WASHTEC Q1 UMSATZ €92,3 MIO BAYN - Bayer ex DVD € 2,80 MRK - Merck ex DVD € 1,25 CON - Continental ex DVD € 4,75 G1A - GEA Group ex DVD € 0,85 ADN1- Adesso AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an management systems GmbH BAYER - Nach der Schlappe bei der Bayer-Hauptversammlung steigt auch der Druck aus der Politik auf den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach forderte im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger den Konzernchef auf, seine Haltung zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat zu ändern. Schaffe Baumann das nicht, ...

