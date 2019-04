Der Autozulieferer will gemeinsam mit Powercell Brennstoffzellen in Serie produzieren. Bosch sieht in der Technologie einen Milliardenmarkt.

Der Autozulieferer Bosch steigt in großem Maßstab in die Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen für Autos und Lastwagen ein. Gemeinsam mit dem schwedischen Hersteller Powercell will Bosch die sogenannten Stacks zur Serienreife bringen und dann für den weltweiten Markt produzieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heißt.

Der Stack ist das Herzstück ...

