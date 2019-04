Losheim am See (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dass das Auto der Deutschen liebstes Kind ist, weiß man seit Jahren - und der Spruch klingt wirklich abgedroschen. Aber trotzdem ist er brandaktuell, wie die jüngste Umfrage des KÜS Trend-Tacho beweist. Wie oft sie an Fragen rund um ihr Fahrzeug denken, wurden die Autofahrer gefragt. Nahezu täglich, sagten 10 %, mehrmals in der Woche 17 %, 16 % denken 1 - 2 mal pro Woche an ihr Auto und mehrmals pro Monat tun es 24 %. Insgesamt sind es also 67 % der Befragten, die sich grundsätzlich und regelmäßig mit Fragen rund ums Auto beschäftigen. Mit zunehmendem Alter nimmt das Interesse am eigenen Fahrzeug allerdings ab. So denken beispielsweise in der Altersgruppe der 18- bis 39-jährigen Autofahrer 18 % täglich an ihr Gefährt, im Alter zwischen 40 und 60 Jahren sind es 10 % und bei denen über 61 Jahre nur noch 7 %.



Wenn es um der Deutschen liebstes Kind geht, ist der Trend also ungebrochen - das Auto steht in der Beliebtheitsskala weit vorne. Junge Fahrer beschäftigen sich öfter mit Fragen rund um das Auto als ältere.



Natürlich wollte der Trend-Tacho auch wissen, welche Themen denn bei den Autofahrern ganz oben auf der Liste stehen. 69 % finden alternative Antriebsarten interessant. Die Vorstellung neuer Fahrzeuge ist für ebenso viele von Interesse. Es folgen Vergleichstests mit 67 %. Für die Technik, etwa die Assistenzsysteme, zeigen noch 62 % Interesse. Ebenso viele interessieren sich für konventionelle Antriebsarten wie Diesel und Benzin. Die Dieseldiskussion und andere Wirtschaftsthemen finden hingegen nur noch 52 % interessant. Schlusslicht bei den Interessen an Autothemen sind Zubehörteile wie etwa Dachboxen oder Fahrradträger. Hier zeigen nur noch lediglich 36 % der vom Trend-Tacho befragten Autofahrer Interesse.



Es geht aktuell immer noch ums Auto, wenn die Interessenslage der Deutschen ausgelotet wird. Dabei ist es bemerkenswert, dass die Beschäftigung mit alternativen Antriebsarten bei den Themen ganz oben steht, konventionelle Antriebe aber erst auf Rang 5 folgen. Dieses Interesse an den Alternativen hat sich auch bereits März-Trend-Tacho gezeigt. Hier konnten 64 % sich den Kauf eines Hybridautos vorstellen und 42 % den eines Elektrofahrzeuges. Der alternative Antrieb für Fahrzeuge ist als Thema bei den Autofahrern angekommen.



OTS: KÜS-Bundesgeschäftsstelle newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116601 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116601.rss2



Pressekontakt: KÜS Hans-Georg Marmit Tel.: 06872/9016-380 E-Mail: presse@kues.de