BERLIN (Dow Jones)--EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat Deutschland zu einem stärkeren europapolitischen Engagement aufgefordert. "Wir haben eine deutsche Debatte, die sehr deutsch ist. Wir haben eine Tagesordnung in Berlin, die sich sehr national beschränkt", monierte Oettinger im ARD-Morgenmagazin. "Wir brauchen dringend eine öffentliche Debatte über die Zukunft Europas, in der Deutschland etwas mehr mitwirken muss", forderte der CDU-Politiker.

Es gehe derzeit in Deutschland "um rein regionale, nationale Themen". Oettinger betonte, der Koalitionsvertrag von Union und SPD sehe in seiner Überschrift einen "neuen Aufbruch für Europa" vor. "Davon merken wir in Brüssel derzeit wenig", kritisierte Oettinger. Die Bundesregierung, die Parteien und die Regierungschefs der Länder seien alle sehr stark in der nationalen Debatte unterwegs. Jedoch gebe es "große Themen Europas, bei denen eine starke deutsche Stimme eigentlich jetzt wichtig wäre".

Mit Blick auf die am Montag im Bundeskanzleramt stattfindende Westbalkankonferenz forderte Oettinger zudem, den Ländern die Chance einer EU-Mitgliedschaft vor dem Jahr 2030 aufzuzeigen. Der Jugoslawien-Krieg habe vor 18 Jahren geendet, und damals habe es Religionskriege auf dem Westbalkan gegeben. "Nur indem sie eine Perspektive haben, eine glaubwürdige, im nächsten Jahrzehnt vor 2030 Mitglied zu werden, werden sie unsere Regeln, unsere Werte weiter einhalten", warnte Oettinger. Man solle den Ländern "auch heute aufzeigen, dass sie in den nächsten zehn Jahren eine Chance haben, volles Mitglied Europas zu werden".

