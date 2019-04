CNBC-Börsenexperte Jim Cramer sieht nach der jüngsten Bilanzvorlage Facebooks rosige Zeiten auf die Aktien des Sozialen Netzwerks zukommen. So prophezeite er, dass die Anteilsscheine schon bald wieder an Rekordstände anknüpfen würden.Durchwachsenes 2018Das vergangene Jahr war kein leichtes für Facebook. So machte zum einen der Datenskandal rund um Cambridge Analytica dem Sozialen Netzwerk zu schaffen, zum anderen verspielte sich das Unternehmen mit mehreren Sicherheitslücken das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...