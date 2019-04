Mainz (ots) -



Achtung! Bitte aktualisierten Programmtext beachten!



Sonntag, 26. Mai 2019, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Die "ZDF-Hitparade" wird 50, und der "Fernsehgarten" feiert mit! Am 26. Mai erinnert Andrea Kiewel zusammen mit vielen Hitparaden-Stars und ihren Kultschlagern an die legendäre Musikshow. Gäste: Mary Roos, Dschinghis Khan, Katja Ebstein, Jürgen Drews, Geier Sturzflug, Tina York, Bata Illic, Ireen Sheer, Michael Holm, Christian Anders und natürlich Nicole, die mit 17 Nummer-eins-Platzierungen zur Königin der "ZDF-Hitparade" wurde.







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121