Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunächst richtet sich der Blick heute auf das Geldmengenwachstum in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Die Geldmenge M3 stehe dabei traditionell im Fokus und deren März-Wert werde nach dem unerwarteten Anstieg im Februar etwas weniger dynamisch erwartet. Gegenüber der Konsensschätzung seien die Analysten leicht zuversichtlicher eingestellt. Insgesamt sei das Expansionsniveau als moderat zu bezeichnen. Die Analysten würden den Blick seit längerem auch auf das engere Geldmengenaggregat M1 richten, denn dieses könne lang vorauslaufende Indikationen für die realwirtschaftlichen Entwicklungen liefern. Die Abschwächung der vergangenen Quartale scheine in realer Betrachtung auszulaufen, eine Fortsetzung mit den Märzzahlen wünschenswert. ...

