- BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 246 (247) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RBS PRICE TARGET TO 315 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1100 (1000) PENCE - CFRA RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 6500 (6200) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1050 (1015) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2540 (2650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 690 (700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WPP PRICE TARGET TO 1070 (1010) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HOMESERVE TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 1000 PENCE - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 300 (273) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1949 (1936) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 240 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IWG PRICE TARGET TO 340 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - PARETO RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (SELL) - RBC CUTS RBS PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES COMPUTACENTER TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1450 (1080) PENCE - UBS RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 705 PENCE - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'SELL'



